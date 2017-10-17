Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Сооронбая Жээнбекова с победой на президентских выборах и сказал, что надеется, что сотрудничество двух стран и дальше будет развиваться «во благо». Отношения между Кыргызстаном и Казахстаном усложнились после того, как действующий кыргызский президент Атамбаев раскритиковал казахские власти.

Назарбаев отправил телеграмму с поздравлениями избранному на выборах кандидату Сооронбаю Жээнбекову.

В письме Назарбаев выразил уверенность в том, «что под руководством Сооронбая Жээнбекова Кыргызстан достигнет новых успехов на пути своего динамичного развития».

Назарбаев надеется, что сотрудничество между Казахстаном и Кыргызстаном будут развиваться и дальше во благо двух стран.

Сооронбай Жээнбеков — бывший премьер-министр и кандидат в президенты, который набрал более 50% голосов избирателей. Его главный соперник — лидер партии «Республика» Омурбек Бабанов проиграл, набрав более 30% голосов избирателей.

Окончательное решение о вступлении в должность Жээнбекова будет известно после ручного подсчета голосов избирателей.

Дипломатический скандал

Отношения между двумя странами ухудшились после того, как Алмазбек Атамбаев обвинил казахские власти в «любви к Бакиеву», свергнутому президенту Кыргызстана, и в том, что они «разворовывают богатства» страны.

Причиной обвинений со стороны Атамбаева стала встреча казахского президента Нурсултана Назарбаева с Омурбеком Бабановым, оппозиционным кандидатом на пост президента.

После слов кыргызского президента, последовала и реакция казахских пластей. Глава казахского правительства Бакытжан Сагинтаев назвал речь Атамбаева «провокационной, безответственной и лживой». По его мнению, «ложные» утверждения президент высказал в «предвыборных целях».

МИД Казахстана выразил «решительный протест» на высказывания Атамбаева и посчитал их «недопустимыми» между двумя дружественными государствами.

ЦИК Казахстана отказался посылать своих наблюдателей на выборы в Кыргызстане.

Казахские пограничники без объяснения причин перешли на усиленный режим работы, в итоге на границе скопились большие очереди людей и автомобильные заторы.

Также 16 октября Казахстан запретил импорт молочной продукции от 5 кыргызских фирм, объяснив это, «усилением ветеринарного контроля».

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