Центризбирком Казахстана заявил, что не пошлет своих наблюдателей на президентские выборы в Кыргызстане. Причина отказа — «беспрецедентные заявления» кыргызского президента Алмазбека Атамбаева.

Казахский ЦИК объявил об отказе наблюдения за выборами в Кыргызстане 13 октября. В качестве официальной причины комиссия назвала «беспрецедентные заявления» президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

«Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан приняла решение отказаться от участия в наблюдении за выборами президента Кыргызской Республики 15 октября 2017 года в качестве самостоятельного субъекта наблюдения», — сказано в сообщении.

Один из членов ЦИК Казахстана Марат Сарсембаев подтвердил изданию «Тенгриньюс», что причина решения комиссия — в заявлении Атамбаева. По мнению Сарсембаева, слова кыргызского президента о «грубом вмешательстве» Казахстана в выборы — «надуманные».

«Желая не допускать какие бы то ни было действия, которые могли бы дать малейший повод обвинить нашу страну в чем бы то ни было, заявляю об отказе от поездки в Кыргызстан для осуществления наблюдения за президентскими выборами и прошу коллег поддержать мое заявление», — сказал он.

Тем не менее, наблюдатели из Казахстана будут на выборах в Кыргызстане, но по линиям других международных организаций, например, в составе миссий ОБСЕ или СНГ. Всего от Казахстана в составе международных организаций будут 46 человек.

Пресс-служба ЦИК Кыргызстана оказалась недоступна для комментариев на момент публикации материала.

Дипломатический скандал

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в своей речи перед учителями 7 октября обвинил казахские власти в «любви к Бакиевым» и в том, что руководство Казахстана «разворовывают богатства» страны.

За заявлением Атамбаева последовала серия реакций со стороны Казахстана — кыргызского президента осудили премьер-министр, МИД и министр социального развития Казахстана.

Глава казахского правительства Бакытжан Сагинтаев назвал речь Атамбаева «провокационной, безответственной и лживой». По его мнению, «ложные» утверждения президент высказал в «предвыборных целях».

Дипломатический скандал привел к усугублению ситуации на пограничных пунктах. В течение двух дней на границе скапливались большие очереди из людей и образовывались заторы из автомобилей и фур.

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