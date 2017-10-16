Математика инвестиций. Как оправдались вложения кандидатов на выборах

Президентские выборы в Кыргызстане почти завершились — кандидат от президентской партии социал-демократов Сооронбай Жээнбеков празднует победу с 54% голосов поддержавших его избирателей. Редакция Kloop.kg посчитала эффективность финансовых вложений кандидатов на этих выборах.
Предвыборная агитация началась 10 сентября и продолжалась до 13 октября. На протяжении всего срока каждый из кандидатов проводил свои предвыборные кампании, задействуя собственные финансовые ресурсы и своих сторонников.
Наиболее заметными в использовании агитматериалов стали основные претенденты на пост президента — Омурбек Бабанов и Сооронбай Жээнбеков. Темир Сариев, которого также называли основным соперником Бабанова и Жээнбекова на выборах, был менее заметен в своей агитации.
Но насколько эффективным было такое вложение средств? Давайте посчитаем. Формула подсчета будет очень простой:
= цена голоса
Самым «дорогим» стал голос, отданный в пользу Арсланбека Малиева. При потраченной сумме в почти 8 млн сомов, в среднем, его агитация стоила 4961 сом за голос.
Эффективнее всего сработала кампания Адахана Мадумарова, несмотря на то, что ее практически не было видно за обилием баннеров в поддержку Бабанова или Жээнбекова.
И это притом, что он вложил в свою агиткампанию меньше всех. У него агиткампания сработала эффективнее всего, если мы посмотрим на цену за один голос — 12 сомов.
Омурбек Бабанов
200 589 866 сомов ÷ 564 573 голоса = 355 сомов за голос
Сооронбай Жээнбеков
103 400 000 сомов ÷ 917 912 голосов = 112 сомов за голос
Темир Сариев
40 501 000 сомов ÷ 42886 голосов = 944 сома за голос
Арсланбек Малиев
7 914 000 сомов ÷ 1595 голосов = 4961 сом за голос
Таалатбек Масадыков
4 796 150 сомов ÷ 10594 голоса = 452 сома за голос
Улукбек Кочкоров
3 521 465 сомов ÷ 8363 голоса = 421 сом за голос
Эрнис Зарлыков
2 487 970 голосов ÷ 1531 голос = 1625 сомов за голос
Азимбек Бекназаров
2 426 600 сомов ÷ 2734 голоса = 887 сомов за голос
Токтайым Уметалиева
2 340 115 сомов ÷ 1426 голосов = 1641 сом за голос
Арстан Алай
2 300 000 сомов ÷ 1989 голосов = 1156 сом за голос
Адахан Мадумаров
1 373 888 сомов ÷ 108 423 голоса = 12 сомов за голос