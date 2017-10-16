Президент России Владимир Путин первым поздравил Сооронбая Жээнбекова с победой на президентских выборах. Путин написал Жээнбекову, что надеется на дальнейшее сотрудничество России и Кыргызстана.

Путин направил телеграмму с поздравлениями избранному на выборах кандидату Сооронбаю Жээнбекову. В письме указывается, что «итоги голосования подтверждают высокий авторитет, которым пользуется Жээнбеков у кыргызстанцев».

По словам Путина, победа Жээнбекова — это заслуги его работы по решению актуальных вопросов социально-экономического развития Кыргызстана.

«Совместными усилиями Россия и Кыргызстан обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей, а также конструктивного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза и других международных структур», — указывается в телеграмме.

Глава России написал в своей телеграмме, что улучшение двусторонних отношений «отвечает коренным интересам дружественных народов наших стран, упрочняет региональную стабильности и безопасности».

Сооронбай Жээнбеков — бывший премьер-министр и кандидат в президенты, который набрал более 50% голосов избирателей. Его главный соперник — лидер партии «Республика» Омурбек Бабанов проиграл, набрав более 30% голосов избирателей.

Окончательное решение о вступлении в должность Жээнбекова будет известно 17 октября после ручного подсчета голосов избирателей.

По теме: