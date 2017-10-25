Депутаты парламента утвердили кандидатуру Даира Кенекеева на пост вице-премьер-министра. До этого он был полпредом правительства в Таласской области.

Кенекеева в парламенте представил вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев.

«Если вы одобрите его кандидатуру, то вопросы его компетенции будет распределять премьер-министр Сапар Исаков. Скорее всего, Кенекеев будет отвечать за сектор экономики», — сказал он.

За Кенекеева проголосовал 91 депутат парламента.

Кенекеева выдвинул на пост вице-премьера глава правительства Сапар Исаков 24 октября.

Изначально сообщалось, что Кенекеев займет пост вице-премьер-министра по вопросам безопасности. Эту должность занимал погибший в аварии Темир Джумакадыров.

Позже стало известно, что Кенекеева рассматривают на пост вице-премьера по реальному сектору вместо Дуйшенбека Зилалиева, который займется вопросами безопасности.

До этого Кенекеев занимал должность полпреда Таласской области.

Кенекеев в разное время был переводчиком с французского на русский, работал зоотехником и занимал разные должности в Государственном комитете по управлению госимуществом и привлечению прямых инвестиций.

В 2011 году он стал заместителем министра госимущества. С 2015 года Кенекеев начал работу в правительстве, сначала как заместитель полпреда в Таласской области, а после стал полпредом.

Президент Алмазбек Атамбаев похвалил Кенекеева за то, что он призвал разойтись митингующих в Таласе 16 октября сторонников Омурбека Бабанова.

Атамбаев в своей речи 18 октября перед студентами назвал Кенекеева «потомком Манаса».

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