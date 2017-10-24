Премьер-министр Сапар Исаков выдвинул на пост вице-премьер-министра по вопросам безопасности Даира Кенекеева. Ранее эту должность занимал Темир Джумакадыров, который погиб в автокатастрофе.

Выдвинутый на пост вице-премьер-министра по вопросам безопасности и обороны Даир Кенекеев — нынешний полпред правительства в Таласской области.

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша поддержал кандидатуру Кенекеева на этот пост.

Теперь парламент должен рассмотреть его кандидатуру на общем слушании.

Кенекеев в разное время был переводчиком с французского на русский, работал зоотехником и занимал разные должности в Государственном комитете по управлению госимуществом и привлечению прямых инвестиций.

В 2011 году он стал заместителем министра госимущества. С 2015 года Кенекеев начал работу в правительстве, сначала как заместитель полпреда в Таласской области, а после стал полпредом.

Сторонники проигравшего кандидата Омурбека Бабанова вышли на митинг в Таласе 16 октября. Тогда Кенекеев вышел к демонстрантам и призвал их разойтись.

Президент Алмазбек Атамбаев в своей речи 18 октября перед студентами назвал Кенекеева «потомком Манаса» за то, что он вышел к демонстрантам в Таласе.

Кенекеев заменит на посту погибшего в автокатастрофе 7 октября Темира Джумакадырова. Машина Джумакадырова столкнулась на трассе Бишкек — Кара-Балта с грузовиком. Вместе с Джумакадыровым скончались его помощник и водитель.

Фото: ИА «24.kg»

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