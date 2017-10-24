Автомобиль марки «Мерседес» врезался в ограждение на трассе возле села Кашгар-Кыштак. Водитель погиб на месте, трое пассажиров находятся в больнице.

Авария произошла вечером 23 октября на трассе Бишкек — Ош возле села Кашгар-Кыштак в Ошской области.

Водитель машины марки «Мерседес-Бенц» не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение на дороге.

«Машина несколько раз перевернулась, водитель скончался на месте, остальных госпитализировали в местную больницу. Все необходимые экспертизы назначены, проводятся следственные мероприятия», — сказали в пресс-службе УВД Ошской области.

По данным милиции, машина направлялась из города в Кара-Суу в Ош.

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