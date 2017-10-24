Автомобиль марки «Мерседес» врезался в ограждение на трассе возле села Кашгар-Кыштак. Водитель погиб на месте, трое пассажиров находятся в больнице.
Авария произошла вечером 23 октября на трассе Бишкек — Ош возле села Кашгар-Кыштак в Ошской области.
Водитель машины марки «Мерседес-Бенц» не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение на дороге.
«Машина несколько раз перевернулась, водитель скончался на месте, остальных госпитализировали в местную больницу. Все необходимые экспертизы назначены, проводятся следственные мероприятия», — сказали в пресс-службе УВД Ошской области.
По данным милиции, машина направлялась из города в Кара-Суу в Ош.
По теме:
- Чуйская область: Маршрутка и легковой автомобиль столкнулись в Боомском ущелье, пострадали семь человек
- Ошская область: Микроавтобус со школьниками попал в аварию. Пострадали восемь детей
- Ошская область: Маршрутка врезалась в грузовик, один человек погиб