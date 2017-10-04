В Ошской области столкнулись «Хонда» и микроавтобус «Мерседес Бенц», который перевозил учеников частной школы. В результате аварии пострадали восемь детей, трое госпитализированы.

В пресс-службе УВД Ошской области в интервью журналисту Kloop.kg сообщили, что авария произошла на трассе Ош — Бишкек.

«Водитель “Хонды” ехал из Оша в Бишкек и отвлекся на звонок телефона. Из-за этого он выехал на встречную полосу и врезался в “Мерседес”, в котором находились школьники», — сказали в пресс-службе.

В результате, трое детей было госпитализировано. Пятерых детей отпустили домой после медицинского осмотра. Водитель «Хонды» не пострадал.

Врачи оценивают состояние госпитализированных как стабильное. Обе машины водворены на штрафстоянку. Милиция ведет следствие.

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