Милиция пообещала разобраться с инцидентом, где сторонника Омурбека Бабанова предположительно избили, чтобы он перешел на сторону другого кандидата в президенты.

Пресс-служба УВД Ошской области сообщила журналисту Kloop.kg, что сторонник Бабанова Дурбек Алимжанов, которого предположительно избили, не писал заявление в милицию. Однако правоохранители проводят проверку этого инцидента.

«Заявление он не писал. Мы сейчас начали проверку и собираем нужные материалы. Он не обращался в медучреждения за помощью»,— сообщили в пресс-службе.

По данным милиции, им не удалось связаться с Алимжановым и его окружением.

«К сожалению, в настоящее время он не находится в Оше. Телефоны отключены. Родственников его тоже не можем найти. С его слов, по телевизору, он сейчас в Бишкеке», — сказали в пресс-службе.

Избиение Алимжанова

Сам Алимжанов рассказал в эфире телеканала НТС 3 октября, что неизвестные потребовали, чтобы он перешел на сторону другого кандидата и избили его.

«Они вывезли меня за город Ош и избивали гвоздодером. Под угрозой смерти они вымогали у меня 100 тысяч сомов, которые я якобы получил от Бабанова» — сказал он.

Алимжанов добавил, что его заставили оклеветать Бабанова на камеру.

«Потребовали, чтобы я сказал на видео, что владею сведениями о том, что Бабанов, если он не выиграет, выделил на ошские беспорядки 25 миллионов сомов», — сказал он.

Мужчина заявил, что в видео разыграли инсценировку, где Алимжанов сообщает об этом своему другу. Чтобы скрыть синяки и ранения Алимжанова снимали со спины.

Омурбек Бабанов — кандидат на пост президента и один из главных оппонентов кандидата от партии власти Сооронбая Жээнбекова.

Президентские выборы пройдут 15 октября, пока за этот пост борются 12 кандидатов.

Фото: НТС

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