Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев посетит Узбекистан с официальным визитом 5-6 октября. Главы государств обсудят перспективы и дальнейшее развитие обеих стран.

Атамбаев посетит Узбекистан по приглашению своего коллеги Шавката Мирзиёева. Стороны планируют подписать ряд документов, «предусматривающих углубление взаимодействия в различных сферах».

Кроме того, президенты двух стран обменяются мнениями по вопросам региональной и международной политики и обсудят перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Главы двух стран также посетят выставку промышленной продукции Узбекистана и Кыргызстана в Ташкенте.

Шавкат Мирзиёев посетил Кыргызстан 5-6 сентября. Это был первый визит президента Узбекистана в Кыргызстан за последние 17 лет.

Президенты обеих стран подписали документ о согласовании 85 процентов кыргызско-узбекской границы. Парламент Кыргызстана уже ратифицировал это соглашение, однако власти Узбекистана пока не сообщали о ратификации документа.

Активные переговоры по согласованию приграничных территорий между Кыргызстаном и Узбекистаном начались после смерти Ислама Каримова.

Вопрос определения границы между государствами не решался с момента распада Советского Союза, потому что соседние страны предлагали разные документы и карты по обозначению их территорий.

Территории стран смыкаются в Ферганской долине и образуют сложную систему границ, которая усугубляется наличием анклавов стран на территориях друг друга.

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