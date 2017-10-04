Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев посетит Узбекистан с официальным визитом 5-6 октября. Главы государств обсудят перспективы и дальнейшее развитие обеих стран.
Атамбаев посетит Узбекистан по приглашению своего коллеги Шавката Мирзиёева. Стороны планируют подписать ряд документов, «предусматривающих углубление взаимодействия в различных сферах».
Кроме того, президенты двух стран обменяются мнениями по вопросам региональной и международной политики и обсудят перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.
Главы двух стран также посетят выставку промышленной продукции Узбекистана и Кыргызстана в Ташкенте.
Шавкат Мирзиёев посетил Кыргызстан 5-6 сентября. Это был первый визит президента Узбекистана в Кыргызстан за последние 17 лет.
Президенты обеих стран подписали документ о согласовании 85 процентов кыргызско-узбекской границы. Парламент Кыргызстана уже ратифицировал это соглашение, однако власти Узбекистана пока не сообщали о ратификации документа.
Активные переговоры по согласованию приграничных территорий между Кыргызстаном и Узбекистаном начались после смерти Ислама Каримова.
Вопрос определения границы между государствами не решался с момента распада Советского Союза, потому что соседние страны предлагали разные документы и карты по обозначению их территорий.
Территории стран смыкаются в Ферганской долине и образуют сложную систему границ, которая усугубляется наличием анклавов стран на территориях друг друга.
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