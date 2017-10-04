Госкомитет нацбезопасности заявил, что «отдельные политики» пытаются использовать задержание депутата Канатбека Исаева в своих интересах. Спецслужба утверждает, что политик задержан, потому что готовил «насильственный захват власти» после выборов президента.

Пресс-служба ГКНБ сообщила, что «отдельные» политики, в том числе кандидаты на пост президента, «интерпретируют и используют для достижения собственных интересов» арест Исаева.

В ГКНБ считают, что вина политика в «подготовке к насильственному захвату власти» была доказана во время следствия.

Следствие утверждает, что в материалах дела есть свидетельские показания, видео, аудио, которые указывают, что Исаев и его сторонники «вынашивали план по дестабилизации обстановки в стране», чтобы прийти к власти.

Следователи считают, что предлогом для дестабилизации стал бы аргумент о фальсификации итогов голосования во время выборов президента.

По данным следствия, для реализации этого плана Исаев и его покровители «мобилизовали крупные денежные средства» и вербовали молодых людей и представителей ОПГ, которые должны были оказать сопротивление правоохранительным органам.

Лица, задержанные как соучастники политика, во время допросов дали показания, «подтверждающие непосредственное участие Исаева и его вину».

Сейчас следствие устанавливает степень виновности людей, причастных к делу.

Задержание Исаева

Сотрудники ГКНБ задержали Исаева 30 сентября, на политика возбудили уголовное дело за подготовку к «насильственному захвату власти».

Спецслужбы заявили, что Исаев «вступил в сговор с преступными группировками для организации массовых беспорядков».

По версии следствия, Исаев и его «сообщники» собирались вербовать людей, которые бы протестовали из-за «фальсификации итогов» президентских выборов. А протесты в последующем могли превратиться в массовые беспорядки.

Предположительно, беспорядки произошли бы в случае проигрыша Бабанова на президентских выборах 15 октября.

Сам Бабанов заявил, что Исаева задержали из-за того, что он является его сторонником. По мнению Бабанова, его пытаются очернить из-за того, что он лидирует в президентской гонке.

Спецслужбы заявили, что Бабанов пытается увести следствие и общественное мнение в «политическое русло».

Омурбек Бабанов — один из главных оппонентов кандидата от партии власти Сооронбая Жээнбекова на предстоящих выборах президента, которые пройдут 15 октября. Сейчас за пост президента борются 12 человек.

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