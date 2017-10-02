Первомайский райсуд постановил арестовать депутата парламента Канатбека Исаева на два месяца. Исаева подозревают в попытке «насильственного захвата власти».

Исаева заключили в следственный изолятор Госкомитета нацбезопасности до 30 ноября.

ГКНБ задержал Исаева 30 сентября, на политика возбудили уголовное дело за подготовку к «насильственному захвату власти».

По данным Генпрокуратуры, Исаев «вступил в сговор с преступными группировками для организации массовых беспорядков».

Они считают, что Исаев и его «сообщники» должны были вербовать людей, которые бы протестовали из-за «фальсификации итогов» президентских выборов. А протесты в последующем могли превратиться в массовые беспорядки.

По данным спецслужб, беспорядки произошли бы в случае проигрыша Бабанова на президентских выборах 15 октября.

Сам Бабанов заявил, что Исаева задержали из-за того, что он является его сторонником. По мнению Бабанова, его пытаются очернить из-за того, что он лидирует в президентской гонке.

В свою очередь, спецслужбы назвали заявление Бабанова о деле Канатбека Исаева попыткой увести следствие и общественное мнение в «политическое русло».

Омурбек Бабанов — один из главных оппонентов кандидата от партии власти Сооронбая Жээнбекова на предстоящих выборах президента, которые пройдут 15 октября.

Еще одно уголовное дело

Канатбек Исаев — депутат Жогорку Кенеша и экс-лидер партии «Кыргызстан». Политик был противником поправок в Конституцию в 2016 году, которые инициировал президент Алмазбек Атамбаев, и на фоне споров по реформам перестал ее возглавлять.

На Исаева возбуждено другое уголовное дело. Его обвиняют в коррупции, составлении фиктивных договоров и незаконной продаже госимущества.

Следствие полагает, что в апреле 2010 года будучи мэром города Токмок, Исаев провел фиктивный тендер на постройку автостанции в городе и таким образом нанес ущерб государству в более 1 миллиона сомов.

Его также обвинили в «составлении фиктивных договоров» на сумму в более 700 тысяч сомов. Следствие обвиняло его в «незаконной продаже» здания общежития. Ущерб государства от этой сделки составил свыше 2 миллионов сомов.

Сам Канатбек Исаев отрицал обвинения, заявляя, что оснований для возбуждения уголовного дела нет.

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