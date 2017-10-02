В Пекине состоялась премьера оперы по мотивам эпоса «Манас» на китайском языке. Ее посмотрели более 1500 человек. На подготовку спектакля ушло два года.

По сообщению МИД Кыргызстана, в большом театре «Тянь Чяо» 30 сентября состоялась премьера оперы «Манас» на китайском языке.

Опера была поставлена при содействии Министерства культуры Китая и Китайского национального института.

За основу постановки взята книга Жусупа Мамая «Манас». Сценарий написал Ван Сяолин — известный в Китае сценарист первой категории. На подготовку к премьере ушло два года.

В постановке оперы приняли участие более ста артистов государственных театров Китая. Оперу посмотрели более 1500 человек, в том числе и посол Кыргызстана.

Постановка состоит их двух основных частей эпоса — «Манас» и «Семетей». Опера рассказывает о победах и подвигах Манаса и его сына. Также в постановке показаны традиции кыргызского народа.

«Манас» — крупнейший кыргызский эпос объемом в более 500 тысяч строк. Он включен в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а также в Книгу рекордов Гиннесса как «самый объемный эпос в мире».

По теме: