Судейская коллегия Бишкекского горсуда оставила в силе приговор оппозиционеру и депутату Омурбеку Текебаеву. Оппозиционера приговорили к 4,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества по статье «Коррупция».

Бишкекский горсуд по председательством судьи Адиса Момуналива оставил в силе приговор Первомайского райсуда по делу депутата Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшонкула Чотонова.

Юрист партии «Ата Мекен» Канатбек Азиз, сказал в интервью изданию «Кактус», что приговор зачитали без подсудимых и их адвокатов.

Когда судья начал зачитывать приговор, присутствовавшие в зале стали покидать помещение в знак протеста.

Азиз также сообщил, что юристы обжалуют приговор в Верховном суде.

Первомайский райсуд Бишкека приговорил Текебаева и Чотонова к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества 16 августа. Однако судья 17 августа применил амнистию к подсудимым и смягчил приговор до 4,5 лет лишения свободы.

Текебаева признали виновным в получении взятки в 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского, а Дуйшенкула Чотонова в посредничестве в передаче взятки.

Оба политика не согласны с приговорами и считают их «политически мотивированными». До своего ареста Текебаев был одним из главных критиков властей Кыргызстана, в частности, президента Алмазбека Атамбаева.

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