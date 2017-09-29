Микроавтобус марки «Мерседес-Бенц» с пассажирами врезался в грузовик на трассе Бишкек — Ош близ села Ана-Кызыл. В аварии погиб один человек, еще двое пострадали.

Авария произошла в ночь с 28 на 29 сентября на трассе Бишкек-Ош возле села Ана-Кызыл.

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, маршрутка марки «Мерседес-Бенц» врезалась в грузовик «Вольво», когда он стоял на обочине. Один пассажир маршрутки погиб на месте.

«Пострадали водитель и второй пассажир микроавтобуса. Их госпитализировали», — сообщили в пресс-службе МЧС.

УВД Ошской области сообщило, что, по словам водителя маршрутки, авария произошла, потому что он заснул за рулем.

Машины отправлены на штрафстоянку, ведется следствие.

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