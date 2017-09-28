В Ашхабаде подошли к концу пятые Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. На соревнованиях Кыргызстан представили 153 спортсмена, которые завоевали 70 медалей — 13 золотых, 20 серебряных и 36 бронзовых.

В медальном зачете по итогам Игр сборная Кыргызстана заняла 8-е место из 63.

Золото соревнований на родину привезли 13 спортсменов: Абдурахманхаджи Муртазалиев (джиу-джитсу); Бекзат Тынчтыкбек уулу, Эсенбек Кудайбердиев, Нурзат Бактияр кызы, Алтынай Мамарасул кызы, Мээрим Момунова (все: борьба на поясах); Ызатбек Ратбеков (бильярд); Алексей Кибкало и Татьяна Когадей (танцевальный спорт); Авазбек Аманбеков (кикбоксинг); Жамалбек Асылбек уулу, Бекназар Раимкул уулу, Жаныбек Аматов (все: самбо); Калы Сулайманов (греко-римская борьба).

Всего на соревнованиях были разыграны 336 комплектов медалей по 21 виду спорта. 158 спортсменов представили Кыргызстан в 16 видах спорта.

В итоговом медальном зачете первое место заняла сборная Туркменистана, на счету которой 245 медалей (89 золотых, 70 серебряных и 86 бронзовых).

Вторую строчку занял Китай — 97 медалей (42 золотых, 32 серебряные и 23 бронзовые), на третьей расположился Иран — 118 медалей (36 золотых, 23 серебряные и 59 бронзовых).

Казахстан и Узбекистан расположились на 4-й и 5-й строчках соответственно.

Сборная Кыргызстана показала лучший результат за всю историю участия в соревнованиях, завоевав в 7 раз больше медалей, чем за все предыдущие Игры вместе взятые.

Пятые Азиатские игры в закрытых помещениях прошли в городе Ашхабад (Туркменистан) с 16-го по 27 сентября. В соревнованиях приняли участие свыше 5500 спортсменов из 63 стран.

Страна-хозяйка Игр потратила на соревнования свыше 10 миллиардов долларов. Специально для турнира был построен аэропорт стоимостью 2,2 миллиарда долларов, а новый Олимпийский комплекс обошелся в 5 миллиардов.

Фото: Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР