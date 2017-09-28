Суд в Душанбе вынес решение по делу экс-директора Национальной библиотеки Таджикистана Сайфиддина Назарзода. По решению суда, он должен выплатить на 1500 долларов за нарушение правил проведения свадеб мероприятий.

Суд района Исмаила Сомони в Душанбе посчитал, что Назарзода нарушил правила закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов».

Назарзода пригласил на свадьбу своего сына больше людей, чем положено по закону. Суд постановил оштрафовать экс-директора Национальной библиотеки на 1500 долларов

Помимо него, суд приговорил к штрафу свата Назарзоды, однако он должен будет выплатить только 750 долларов.

Назарзода назвал дело против него сфабрикованным и намерен обжаловать решение суда.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал в конце августа закон, который запрещает проводить «пышные» праздники, чтобы не допустить расточительства в стране.

Теперь многие привычные для таджикистанцев традиции и обряды, такие как обрезание или празднование сорока дней после рождения ребенка, нужно проводить в кругу семьи, без убоя скота, излишней еды и приглашения музыкантов и ведущих.

Ограничения касаются похоронных обрядов и свадеб. Теперь свадебные торжества должны проходить в определенное время. Например, в городах с 18:00 до 22:00 в будние дни, а в выходные с 8:00 до 20:00. Помимо этого, свадьба не должна длиться более трех часов.

На похоронах таджикистанцам запретили облачаться в черное и громко плакать по покойному.

По теме: