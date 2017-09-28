Американское космическое агентство НАСА и российская корпорация «Роскосмос» договорились о создании совместной окололунной станции. Специалисты считают, что долгосрочный проект Deep Space Gateway позволит лучше изучить Луну и облегчить полеты к Марсу и другим планетам солнечной системы.

НАСА и «Роскосмос» заявили о подписании соглашения о совместном проекте Deep Space Gateway 27 сентября.

По мнению специалистов НАСА, будущая окололунная станция позволит лучше изучить спутник Земли и облегчит будущие полеты к Марсу и другим планетам солнечном системы. В НАСА проект назвали «Воротами в дальний космос».

Первые модули космической станции отправят на орбиту Луны в 2024-2026 годах.

«На первом этапе будем строить орбитальную часть с дальнейшей перспективой применения отработанных технологий на поверхности Луны и впоследствии Марса», — утверждают в «Роскосмосе».

Также в НАСА и «Роскосмосе» заявили, что в совместном проекте постройки станции смогут принять участие Китай, Индия, Бразилия и ЮАР.

Изучение космоса — единственная сфера, в которой сотрудничают российские и американские специалисты, несмотря на различные политические разногласия двух стран.

Российские ракеты и корабли регулярно доставляют российских космонавтов и американских астронавтов на международную космическую станцию.

Фото: NASA