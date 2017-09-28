Октябрьский районный суд Бишкека запретил активистам проводить мирный марш «За честные выборы». Суд объяснил свой запрет подготовкой к выборам президента.

Пеший марш должен был состояться 30 сентября в Бишкеке. Однако 26 сентября Октябрьский районный суд Бишкека запретил проводить шествие.

«Запретить различного рода мероприятия, в том числе мирные демонстрации, шествия и акции на всех проезжих частях дороги Откябрьского района на период проведения выборов президента — с 20 сентября по 20 октября», — сказано в решении суда.

Несмотря на то, что власти всячески стараются ставить нам припоны. Акция «За честные выборы!» состоится 30 сентября в… Posted by Renat Samudinov on Thursday, September 28, 2017

В суде сослались на распоряжение Первомайского суда о запрете на любые массовые собрания до 20 октября 2017 года.

Один из организаторов марша — экс-глава молодежного крыла СДПК Ренат Самудинов — назвал решение суда «незаконным».

«Они это сделали специально, чтобы мы не смогли пройтись по городу. Постановление районного суда я считаю незаконным и антиконституционным, потому что по закону свобода слова не должна ограничиваться», — сказал Самудинов в интервью журналисту Kloop.kg.

Вместо марша активисты решили организовать мирный митинг, который начнется утром 30 сентября в парке на пересечении улиц Ахунбаева и Шабдан Баатыра (бывшая Алма-Атинская).

«Мы проведем митинг с требованием провести честные выборы, с требованием не использовать админресурс для подкупа голосов», — сказал Самудинов.

Группа активистов во главе с Самудиновым до этого уже провела акцию против применения административного ресурса. Они объехали три государственных университета Бишкека 22 сентября, пытаясь убедить студентов не поддаваться давлению админресурса на предстоящих президентских выборах.

Однако руководство вузов не пустило их в кампусы объясняя это тем, что активисты «нарушат учебный процесс». Также представители университетов заявили, что в их учебных заведениях не применяется административный ресурс.

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