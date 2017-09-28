В узбекском селе Уллибог мужчина поджег себя в знак протеста против решения суда. Суд признал его жилье «незаконным» и постановил снести постройку.

Инцидент произошел в Турткульском районе республики Каракалпакстан, которая входит в состав Узбекистана.

Суд постановил, что местный учитель Ахмад Ниёзимбетов незаконно построил дом. Судья поручил снести постройку.

В ответ Ниёзиметов облил себя бензином и совершил самоподжог на глазах своих односельчан и милиционеров.

Спас Ахмеда его младший брат — Хайрулло. Он засыпал его песком, тем самым затушив огонь. Пострадавшего доставили в районную больницу. По словам врачей, учитель почти не пострадал.

«У него нет ушибов. Повреждены лишь мягкие ткани. Переломов или вывихов нет. В области бедра имеются ожоги одного-двух процентов кожи. Других повреждений он не получил», — сказал врач Элёр Ахмедов.

Снос «незаконных построек»

Сам Ниёзиметов сказал в интервью «Озодлику», что милиционеры, приехавшие к нему с судебными приставами, насильно вывели его из дома. А к самой постройке власти пригнали бульдозер и экскаватор.

Ниёзимбетов утверждает, что у него есть все документы на земельный участок. По его словам, в суде указали, что дом принадлежит его отцу и построен «незаконно».

«Этот дом принадлежит мне, а не моему отцу. Он записан на мое имя. У меня имеются все кадастровые документы и документы о том, что я выиграл его на аукционе», — заявил Ниёзимбетов.

Местные власти в свою очередь заявили, что Ниёзимбетов получил участок «незаконным путем».

Замглавы Турткульского района Азимбой Сапаев сказал, что документы мужчины «нигде не подтверждены и не зарегистрированы».

По его словам, что снесут не только дом Ниёзимбетова, но и несколько сотен других «незаконных построек».

«Все эти дома были построены незаконно. У нас уже имеется решение суда о сносе этих домов. Сейчас начинается исполнение этого решения», — сказал Сапаев.

Фото: Настоящее Время

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