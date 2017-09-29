Студия «Централ Азия Фильм» совместно с компанией Cinetrain сняли первый в истории мюзикл на кыргызском языке «Дарак ыры» (Песнь древа). «Азаттык» поговорил о фильме с продюсерами компании Cinetrain Татьяной Петрик и студии «Централ Азия Фильм» Толкун Дайырбековой.

Оригинал материала опубликован на сайте радио «Азаттык». Авторы статьи — Сабыр Абдумомунов и Жылдыс Ороспакова.

В главной роли снялся кыргызстанский актер Омурбек Израилов и казахстанская актриса Салтанат Бакаева. Съемки проходили в Кочкорском районе Нарынской области Кыргызстана. Премьера планируется на весну 2018 года.

— Госпожа Петрик, как вы узнали о фильме и почему вас заинтересовал данный проект?

— Татьяна Петрик: Мы познакомились весной 2017 года, когда привозили в Бишкек игровой фильм международного уровня. В этом фильме была небольшая роль кыргызской актрисы Жаныл Асанбековой, друзья в Москве убедили нас показать фильм в Бишкеке, так мы и познакомились с Айбеком и Толкун Дайырбековыми. Они предложили нам сопродюсирование мюзикла «Песнь древа», но мы не придали тогда этому большого значения.

В Москве занимаюсь кино и много слышала о том, что в Кыргызстане люди любят и ходят в кино, именно отечественное. У нас были другие планы, но Толкун рассказала много о фильме и первых успехах. Положительное решение было сложно принять, потому что это другая культура, другая страна, тем более, фильм был на кыргызском языке. С другой стороны, это был вызов, некая авантюра. Я понимала, что они делают что-то новое для своей страны и сильно рискуют. Но они были очень воодушевлены. Как режиссер Айбек четко понимал, чего хочет, и был абсолютно уверен в том, что делает. Сначала ребята приехали в Москву и показали проект, но потом, когда прилетела на первый съемочный день и посмотрела, я поняла, что это очень красивая натура, и убедилась, что это очень профессиональная группа.

— В Кыргызстане ежегодно снимают как минимум 300 фильмов — это комедии кавээнщиков, исторические фильмы, есть и артхаус, картины, которые поднимают социальные проблемы… Расскажите, в каком жанре снят этот фильм.

— Толкун Дайырбекова: Это драма, первый в Центральной Азии исторический мюзикл. Специально для фильма было записано 17 песен, автором текстов является Бактыгуль Чотурова, композитор — Жолдошбек Апасов. Это не фильм о каком-то конкретном человеке, это истории из жизни народа и человеческих ценностях, события фильма происходят в конце 18 века. В сюжете лежат две легенды, основанные на реальных событиях. Айбек Дайырбеков работал над сценарием восемь лет. Вместе с Садыком Шер-Ниязом они закончили работу над сценарием.

— Какие актеры играют в фильме?

— Толкун Дайырбекова: Кастинг был очень сложным, потому что мы снимали мюзикл. Актеры должны были уметь петь и быть подготовленными, потому что все съемки проходили в открытом пространстве, то есть на природе.

Главного героя играет актер Кыргызского драматического театра Омурбек Израилов. Героиню — казахстанская актриса и певица Салтанат Бакаева. В роли Базарбая — Темирлан Сманбеков, заняты в фильме также Жылдызбек Касеинов и Таалайкан Абазова. Все актеры отлично поют, но нам нужно было, чтобы пели профессионалы. Поэтому главного актера дублирует Адилет Азимов, Салтанат Бакаева поет сама, за Темирлана Сманбекова поет Марат Ибраев. Также задействованы Асема, Нурчолпон, Гульнур Асанова, Мээрим Карыпов и Нурак.





— Будет фильм принимать участие в международных фестивалях и конкурсах?

— Толкун Дайырбекова: Мюзикл — новый для Кыргызстана и стран Центральной Азии жанр. Мне кажется, что показ фильма на международной арене вполне возможен. Когда мы увидели Татьяну, не понимавшую кыргызского языка, но прослезившуюся, мы поняли, что достигнем цели.

— Татьяна Петрик: Сегодня на крупных кинофорумах к азиатскому кино проявляют большой интерес. Вероятно потому, что, как я слышала, европейское стало менее интересным, проблемы, как правило, выдумываются, а в Азии есть экзотика и натурализм. И это сейчас интересно. Даже Московский кинофестиваль открывался индийским фильмом, вполне себе традиционным, а не авторским. Поэтому мы будем пробовать, а там как бог даст.

— Какие мнения высказываются в России по поводу кыргызского кино. Какого мнения были вы о нем? Что изменилось сейчас?

— Татьяна Петрик: Современное кыргызское кино вообще не было мне знакомо, я знала советское киргизское кино, снятое по произведениям Чингиза Айтматова. Знакома с Болотом Шамшиевым, в Доме кино в Москве встречалась один раз с Толомушем Океевым. Знаю, что кыргызское кино советского времени было очень сильное, это была одна из лучших кинематографических школ Советского Союза.

Работа ребят меня очень радует. Самое главное, что они сделали кино, своего рода эксперимент, авантюра. В целом все любят слушать музыку, но мне кажется, что кыргызы очень музыкальный народ. В этом фильме много разных песен, потому что это не абсолютная драма, можно назвать ее притчей, приключением, есть романтика, при этом фильм очень многоплановый и глубокий по смыслу. Сегодня я смотрела материал с Айбеком и думаю, что это должно стать гордостью кыргызского кино. Это не авторская артхаусная история, это именно зрительское кино, но глубокое, что бывает очень редко. Я два раза смотрела фильм и оба раза со слезами на глазах, при этом я ведь не понимала языка.

— Посвятите нас в сюжет…

— Татьяна Петрик: Это история села, в основе — романтическая история двух влюбленных. Как полагается, она из богатой семьи, он — из бедной, они переживают много сложных моментов. Кроме того рассказана история старого дерева, с которым происходит беда. Все довольно просто, но очень глубоко.

— Как вы оцениваете работу съемочной группы?

— Татьяна Петрик: Ранее я говорила, что специально прилетела до того, как мы приняли положительно решение. По прилету сразу успокоилась, потому что команда была очень профессиональная. Работа шла в тяжелых условиях, высоко в горах, на джайлоо, где был постоянный сильный ветер. Я не представляла, как они будут это делать, но они записали чистый звук.

Конечно, трудно было и актерам, потому что погода менялась в день по пять раз. Но они очень терпеливые актеры. Я поразилась тому, что актеры не капризничали, у них не было отдельных вагончиков — бюджет не позволял. Ну, они просто герои!



— Что означает Cinetrain и чем занимается ваша компания?

— Татьяна Петрик: Cinetrain — это кинопоезд. Самый главный международный проект. Семь больших групп кинематографистов из разных стран ехали в поезде и снимали документальное кино. Потом все снятое объединили в один фильм. Премьера состоялась на Каннском фестивале. В 2009 году иностранные кинематографисты, молодые, но крутые профессионалы направились в Бишкек. Тогда нам помогло правительство и Болот Шамшиев. Съемки проходили на Иссык-Куле, это был неофициальный кинопоезд.

Мы делаем игровое кино с международными группами в России. Поэтому принимать участие в проекте с Кыргызстаном было неким экспериментом, чем-то новым. Мы решили поддержать ребят, потому что для Айбека Дайырбекова — это дебютная работа.

Фото: Т. Дайырбекова

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