Кыргызстан пока не торопится отказываться от детского труда

Азат не помнит свою мать. Рассказывает, что она его бросила, когда ему исполнилось 4 года. Мальчик остался жить с отцом, который на него часто поднимал руку. В конце концов отец выгнал его из дома. Азат долго скитался из одного детского дома в другой. Какое-то время ему пришлось жить на улице. В 12 лет из одного детского дома его усыновили. Рассказывает, что по слухам его продали за 20 тысяч сомов. Жить в новой семье долго не смог, сбежал опять и был вынужден начать трудиться в те же 12 лет.