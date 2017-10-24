«Кумтор оперейтинг компани» выделит 10 млн долларов на покупку оборудования и обустройство Национального центра онкологии. На приобретение линейного ускорителя из этих денег уйдет 4 млн долларов.

Общественный фонд «Помогать легко» объявил о том, что сбор денег на покупку линейного ускорителя завершен.

«Национальная кампания “1 доллар на жизнь”, сбор на линейный ускоритель закрыта! Мы вместе смогли донести проблему до правительства, до президента!» — написано на странице фонда в фэйсбуке.

По словам руководителя фонда Динары Аляевой, правительство заключило соглашение с компанией «Кумтор оперейтинг компани» о выделении 10 млн долларов.

«Правительство передаст эти деньги Национальному центру онкологии и гематологии для покупки оборудования и оснащения центра. Из общей суммы 4 млн долларов пойдет на покупку ускорителя», — сказала Аляева в интервью Kloop.kg.

Директор центра онкологии Эрнис Тилеков сказал в интервью изданию «Кактус», что ускоритель приобретут через тендер.

«В первую очередь, нужно смотреть на стоимость, возможность обслуживания. В мире ускорители производят несколько стран. У многих свои преимущества и недостатки», — объяснил Тилеков.

Сбор пожертвований на покупку ускорителя начали в мае 2016 года. Спустя год на счет фонда «Помогать легко» поступило более 4,5 млн сомов, однако этих денег оказалось недостаточно для покупки оборудования. В среднем один линейный ускоритель стоит 3,5 млн долларов.

Что такое линейный ускоритель частиц?

Линейный ускоритель частиц — это аппарат, который борется с раковыми клетками, минимально повреждая здоровые клетки человека. Более старые аппараты, которые использовали для радиотерапии, вызывали огромное количество побочных эффектов.

Большинство современных линейных ускорителей управляются компьютером, который может очень точно рассчитать, в какую именно зону необходимо направить поток лучей.

Особенность линейного ускорителя в том, что он позволяет лучу принять форму раковой опухоли. Поэтому раковые клетки уничтожаются, а здоровые ткани вокруг остаются в целости.

Специалисты утверждают, что для Кыргызстана необходимо около 20 таких аппаратов. В национальном центре онкологии ранее были два ускорителя. Один из них был куплен почти 30 лет назад и работает частично, поэтому его невозможно использовать для лечения глубоких опухолей.

Еще один, подаренный Кыргызстану в 2008 году, линейный ускоритель Terabalt работает с тройной нагрузкой, что часто выводит его из строя. Денег на техническое обслуживание аппарата не выделяется, поэтому врачи вынуждены чинить его самостоятельно.

После ремонта Национального центра онкологии, который закончился 14 октября, также поставили аппарат лучевой терапии «Бабатрон», которым будут лечить онкобольных пока в центр не привезут линейный ускоритель.

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