Легковой автомобиль «Фольксваген Пассат» и пассажирская маршрутка «Мерседес-Бенц» столкнулись на трассе в Кеминском районе Чуйской области. Пострадали семь человек, их доставили в больницу.

Авария произошла рано утром 20 октября в Боомском ущелье Кеминского района Чуйской области.

Пресс-секретарь патрульной милиции Чуйской области Тилек Исаев сообщил журналисту Kloop.kg, что в результате аварии семь человек получили травмы различной степени тяжести.

«По предварительным данным, в больницу попали четыре пассажира маршрутки и три пассажира из легкового автомобиля», — сказал он.

По предварительной информации, пятеро пострадавших являются жителями Кеминского района и один — житель Токмака. Личность еще одного мужчины, доставленного в реанимацию, пока не установлена.

Милиция назначила необходимые экспертизы, чтобы выяснить, из-за чего произошло столкновение.

Через Боомское ущелье проходит трасса, которая соединяет Бишкек с туристической Иссык-Кульской областью.

Фото иллюстративное.