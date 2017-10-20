Адвокат Чынара Джакупбекова обжаловала приговор в отношении депутата «Ата Мекен» Аиды Саляновой из-за «фальсификации» материалов уголовного дела. Суд приговорил Салянову к 5 годам тюрьмы с отсрочкой до 2029 года за продление лицензии Алексею Елисееву, адвокату сына свергнутого президента Курманбека Бакиева — Максима.

Адвокат депутата Чынара Джакупбекова сообщила журналисту Kloop.kg, что приговор обжалован 19 октября. По ее словам, пока неизвестно, когда суд рассмотрит ее обращение.

Сторона защиты утверждает, что следователи «сфальсифицировали» некоторые материалы уголовного дела.

В частности, суд обвиняет Салянову в том, что она продлила лицензию Елисееву при наличии у него судимости.

Однако, в заявлении адвоката Саляновой говорится, что на момент продления лицензии Елисееву у него не было судимости.

«В соответствии с законом, при возобновлении лицензии сведения о судимости не запрашиваются. Более того, у Елисеева на момент возобновления лицензии судимости не было», — говорится в заявлении стороны защиты.

Ленинский райсуд Бишкека приговорил Салянову к 5 годам тюрьмы с конфискацией имущества 10 октября.

Однако исполнение приговора отсрочено до 2029 года, пока ее дочь не достигнет возраста 14 лет.

Сама Салянова назвала суд над ней «политическим», а итоги процесса — «заказанными». По ее словам, обвинение не предоставило доказательств ее вины.

«Я думаю, что именно такие рельефные нарушения ярко показывают, что суд политический, что результат его заказан, приговор заказан, и у судьи не было другого выхода», — сказала она.

Дело Саляновой

Уголовное дело против Аиды Саляновой возбудили в декабре 2016 года по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Сам Елисеев приговорен в Кыргызстане к 6 годам лишения свободы за «злоупотребление полномочиями служащих коммерческих или иных организаций». Юрист покинул Кыргызстан после апрельской революции 2010 года, в ходе которой был свергнут режим Бакиевых.

Салянова и ее сторонники считают дело политическим и связанным с критикой президента Алмазбека Атамбаева. Салянова стала открыто критиковать Атамбаева с начала 2015 года.

Покидая пост генпрокурора, она обвинила власти в давлении после того, как на её мужа было заведено уголовное дело по подозрению в незаконной поставке угля на ТЭЦ Бишкека.

В 2016 году уже будучи депутатом оппозиционной партии «Ата Мекен», Салянова выступила против конституционной реформы Атамбаева и стала одним из ключевых оппозиционных политиков страны. В том же году её муж был приговорён к семи годам условно.

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