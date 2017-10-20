Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что новое правительство и избранный президент Сооронбай Жээнбеков должны прекратить подавать «необоснованные» иски против СМИ, которые критикуют работу властей.

По мнению правозащитников организации, новый президент и новое правительство должны уважать «важную роль» независимых СМИ и активистов, сделав так, чтобы они могли работать, не опасаясь «репрессий или преследований».

«В Кыргызстане прошли конкурентные президентские выборы, но озабоченность, высказанная независимыми наблюдателями, в том числе в отношении ограничения средств массовой информации, подчеркивает сохраняющуюся потребность в реформах», — сказала исследователь из Центральной Азии в Human Rights Watch Мира Ритман.

Правозащитники обратили внимание на нарушения, зафиксированные международными наблюдателями ОБСЕ. В частности, их озаботили несколько нападений на освещающих выборы журналистов в Оше, использование административного ресурса, запугивание и подкуп избирателей во время выборов.

«Избранный президент должен публично признать эти и другие проблемы и пообещать обратиться к ним как к сигналу о том, что он намерен отстаивать международные обязательства Кыргызстана», — сообщает Human Rights Watch.

По мнению правозащитников организации, Жээнбеков должен обратить внимание на серьезные проблемы с правами человека и исправить их.

Правозащитники организации заявили, что новое правительство должно «немедленно» освободить из заключения правозащитника Азимжана Аскарова, опираясь на постановление Комитета ООН по правам человека.

Кроме того, Жээнбеков со своей новой командой, по мнению правозащитников, должен «положить конец культуре безнаказанности за пытки и жестокое обращение со стороны правоохранительных органов».

Иск Жээнбекова против 24.kg

Сам Жээнбеков во время выборов подал в суд на онлайн издание 24.kg и экс-депутата Кабая Карабекова из-за статьи под названием «Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят, чем хорош преемник?» во время пердвыбороной гонки. В своей статье Карабеков написал о «…связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями».

Свердловский районный суд Бишкека признал 20 октября, что эта статья порочит честь и достоинство Сооронбая Жээнбекова. Экс-депутат и издание должны выплатить Жээнбекову по 5 млн сомов морального ущерба.

По данным ручного подсчета голосов, на выборах президента 15 октября Жээнбеков набрал более 50% голосов. Его главный оппонент Омурбек Бабанов идет на втором месте, набрав более 30% голосов.

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