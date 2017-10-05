Свердловский районный суд Бишкека признал, что опубликованная онлайн-изданием 24.kg статья Кабая Карабекова порочит честь и достоинство Сооронбая Жээнбекова. Экс-депутат и издание должны выплатить Жээнбекову по 5 млн сомов морального ущерба.

Суд приступил к рассмотрению иска 5 октября. По данным издания 24.kg, судья Галина Шин приняла решение за два часа.

Провластный кандидат в президенты Сооронбай Жээнбеков подал в суд о защите чести и достоинства на экс-депутата Кабая Карабекова и онлайн-издание 24.kg из-за статьи под названием «Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят, чем хорош преемник?»

В своей статье Карабеков написал о «…связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями». Публикация вышла на сайте издания 24.kg 11 сентября.

Жээнбеков потребовал признать слова о его братьях не соответствующим действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Также он потребовал по 5 млн сомов с каждого ответчика в качестве моральной компенсации.

«Сумма иска не завышена. Речь идет о президентских выборах. О судьбе страны на предстоящие 6 лет. О распространении клеветы на кандидата», — заявил начальник штаба Жээнбекова Фарид Ниязов.

Иск на издание подали после того, как Центризбирком рассмотрел жалобу уполномоченного Жээнбекова Жылдыз Смановой, которая просила лишить 24.kg аккредитации на выборах.

ЦИК не стал лишать издание аккредитации, но статья была снята с сайта, а 24.kg предложило Жээнбекову бесплатную площадь для размещения материалов.

Не первый иск

Это уже не первый иск в адрес 24.kg со стороны провластной Социал-демократической партии, в которую входит Жээнбеков. Весной этого года юристы СДПК потребовали от издания и правозащитницы Риты Карасартовой по 1 млн сомов.

Издание опубликовало следующие слова правозащитницы: «Они заигрались в политику, продают должности направо и налево» в статье «Регионы показали зубы партии власти».

Политсовет СДПК решил, что это оскорбило деловую репутацию партии.

Суд по этому делу еще не завершился.

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