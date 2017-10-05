Сотрудники комитета по языку и терминологии в Таджикистане заявили о недопустимости грамматических ошибок в таджикской версии «Википедии». В комитете собираются привлечь к ответственности авторов, допустивших ошибки в своих публикациях.

Заместитель председателя комитета по языку и терминологии Таджикистана Саодатшо Матробиён сказал, что за две недели эксперты комитета обнаружили большое количество орфографических ошибок в таджикозычной версии интернет-энциклопедии «Википедия».

«Мы предупреждаем “Википедию”, чтобы они исправили все грамматические ошибки на страницах, где размещены материалы на таджикском языке», — сказал Матробиен.

Однако в ведомстве не уточнили, какие конкретно меры предпримут в отношении авторов «Википедии», допустивших ошибки.

Члены комитета утверждают, что таджикский сегмент «Википедии» нарушает не только постановление правительства с установленными правилами таджикской орфографии, но а также и закон о государственном языке.

«Например, они написали слово “кумак” (“помощь”) без буквы “ӯ”, и это считается грамматической ошибкой. Кроме того, вместо таджикского слова “донишнома” авторы заметок использовали слово «энсиклопедия»,— сказал Матробиён.

Таджикская версия «Википедии» была создана в 2004 году. В ней достаточно детально представлены разделы, посвященные географии Таджикистана, Афганистана и Ирана.

В остальных разделах система категорий проработана слабо. В таджикской «Википедии» много пустых статей или тестовых заголовков. В основном, за добавление новых статей на сайт отвечают энтузиасты.

«Википедия» — свободная энциклопедия, которая была запущена в 2001 году. Сейчас она является самым популярным и самым крупным справочником в интернете.

По теме: