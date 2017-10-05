Жителям Таджикистана официально разрешили производить дома самогон и вино. Однако продавать домашнее вино запрещено, для производства алкоголя на продажу придется получить лицензию.

Жители Таджикистана могут производить алкогольные напитки, если будут употреблять их сами.

Для продажи, например, домашнего вина, им придется получить лицензию на производство и продажу алкоголя.

Для того, чтобы разрешить жителям производить алкоголь для собственного потребления, парламент Таджикистана ввел поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкоголя».

В Таджикистане множество виноградников, и раньше таджикские вина получали международные призы, а виноделы значительно пополняли госбюджет.

Сейчас количество виноделен уменьшилось, и Таджикистан почти не производит вина для внешнего рынка, а на внутреннем продаются молдавские и узбекские вина.

По теме:

  • Интервью: Как мы пережили сухой закон
  • Две винодельные компании спорят из-за бренда «Советское шампанское»
  • Нарын: Активисты скупили и уничтожили весь алкоголь в селе Эмгекчил

    • ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА