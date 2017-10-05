Жителям Таджикистана официально разрешили производить дома самогон и вино. Однако продавать домашнее вино запрещено, для производства алкоголя на продажу придется получить лицензию.

Жители Таджикистана могут производить алкогольные напитки, если будут употреблять их сами.

Для продажи, например, домашнего вина, им придется получить лицензию на производство и продажу алкоголя.

Для того, чтобы разрешить жителям производить алкоголь для собственного потребления, парламент Таджикистана ввел поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкоголя».

В Таджикистане множество виноградников, и раньше таджикские вина получали международные призы, а виноделы значительно пополняли госбюджет.

Сейчас количество виноделен уменьшилось, и Таджикистан почти не производит вина для внешнего рынка, а на внутреннем продаются молдавские и узбекские вина.

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