Кандидат в президенты Кыргызстана Бакыт Торобаев получит отдельное эфирное время на КТРК. На телеканале решили выделить Торобаеву время после рекомендаций Центризбиркома. Ранее Торобаев сам отказался от предоставленного ему эфира в рамках теледебатов, однако позже потребовал предоставить ему возможность выступить.

Кандидат в президенты Бакыт Торобаев выступит на КТРК 9 октября в 17:55, сообщила пресс-служба ЦИКа. Ему предоставят 25 минут эфирного времени.

Ранее телеканал не внес Торобаева в список участников теледебатов, потому что политик сам отказался от предоставленного ему по закону эфирного времени.

Однако позже Торобаев пересмотрел свое решение и потребовал от КТРК, чтобы его все-таки внесли в список участников теледебатов.

Тем не менее, на КТРК отказались добавлять Торобаева в список участников теледебатов, объяснив это тем, что «эфир телеканала — не автомобиль».

«Уважаемые кандидаты! Поймите пожалуйста правильно, эфир телеканала — это не автомобиль. Захотел остановил, захотел поехал. К сожалению, не получится все подготовить. Слишком мало времени осталось», — написал глава КТРК Илим Карыпбеков.

ЦИК, в свою очередь, порекомендовал телеканалу предоставить Торобаеву возможность выступить, объяснив это «обеспечением равных возможностей» для всех кандидатов.

Ранее Торобаев отказался от сотрудничества с телеканалом, после того как в эфире новостного телеканала «Ала-Тоо 24», который входит в телесемейство КТРК, показали видео о подкупе избирателей со стороны штаба политика.

«Провокационный» сюжет на «Ала-Тоо 24»

В сюжете под названием «Агитаторы Торобаева подкупают избирателей» было показано, как предположительно представитель штаба Торобаева за деньги пытается узнать персональные данные граждан.

В штабе Торобаева заявили, что видео не соответствует действительности и его сняли «с участием подставных лиц с целью провокации». По мнению представителей штаба политика, размещение этого «провокационного сюжета» порочит честь Торобаева.

Торобаев потребовал лишить КТРК аккредитации на выборах. Центризбирком пообещал рассмотреть жалобу кандидата на пост президента.

Бакыт Торобаев — один из кандидатов на пост президента Кыргызстана. Он объединился с другим кандидатом в президенты Омурбеком Бабановым. В случае победы на выборах их союза, то Бабанов станет президентом, а Торобаев премьер-министром.

Бабанов же является главным оппонентом кандидата от власти Сооронбая Жээнбекова.

Выборы президента пройдут 15 октября. За пост главы государства борются 12 человек.

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