В Иссык-Кульской области водитель насмерть сбил женщину. Он бросил машину на месте наезда и скрылся. Через несколько часов милиция задержала его в Чолпон-Ате.

В патрульной милиции сообщили, что водитель внедорожника «Тойота Лэндкрузер» в ночь на 5 октября насмерть сбил женщину, когда та переходила дорогу. От полученных травм женщина скончалась на месте. Инцидент произошел возле ипподрома в селе Бактуу-Долоноту.

После совершения наезда, водитель также снес электрический столб, проехал еще несколько метров и остановился. Он бросил свою машину на месте инцидента и скрылся.

Через несколько часов его нашли. Милиционеры задержали его на одной из остановок в городе Чолпон-Ата. Виновником наезда оказался 31-летний житель Чуйской области.

Его водворили в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

Фото: «АКИpress»

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