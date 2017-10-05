Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации договора о согласовании 85 процентов узбекско-кыргызской границы. Ранее аналогичный документ был подписан президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.

Закон о ратификации договора о границе между Узбекистаном и Кыргызстаном был подписан президентом Мирзиёевым 4 октября.

Ранее в этот же день закон одобрили на заседании в Олий Мажлисе — парламенте Узбекистана.

Договор описывает 85 процентов (1170 км) узбекско-кыргызской границы. Он был подписан 5 сентября 2017 года в ходе визита президента Мирзиёева в Кыргызстан.

Председатель сенатского комитета Олий Мажлиса по международным отношениям Алишер Курманов сообщил, что оставшаяся часть границы между странами должна быть описана в ближайшее время.

В Кыргызстане закон о ратификации соглашения по кыргызско-узбекской границе был принят Жогорку Кенешем 28 сентября 2017 года, а президент Атамбаев подписал его 2 октября.

Сейчас несогласованными остались около 200 километров границы на 50 участках. Общая протяженность границы Кыргызстана с Узбекистаном составляет 1370 километров.

Активные переговоры по согласованию приграничных территорий между двумя странами начались после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Вопрос определения границы между государствами не решался с момента распада Советского Союза, потому что соседние страны предлагали разные документы и карты по обозначению их территорий.

Территории стран смыкаются в Ферганской долине и образуют сложную систему границ, которая усугубляется наличием анклавов стран на территориях

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