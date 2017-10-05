Жительница Оша вышла из магазина и обнаружила, что угнали её автомобиль вместе с 12-летней дочерью. Милиция задержала угонщика в тот же день, девочка не пострадала.
Инцидент произошёл днём 4 октября в центре города.
31-летний мужчина угнал припаркованный у кондитерского магазина «Лексус», в котором находилась дочь владелицы автомобиля.
Как сообщил пресс-секретарь Ошского УВД Замир Сыдыков, подозреваемый украл автомобиль из-за финансовых трудностей и не ожидал обнаружить в салоне девочку.
Милиция задержала его в ходе погони в 3 километрах от места угона.
Мужчина не был вооружен, не причинил девочке вреда и не угрожал ей.
В погоне за автомобилем участвовал начальник отдела патрульной милиции Ошского УВД Айжигит Закиров.
Угонщик заключен под стражу, первый судебный процесс пройдёт 6 октября.
Фото иллюстративное
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