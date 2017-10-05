Жительница Оша вышла из магазина и обнаружила, что угнали её автомобиль вместе с 12-летней дочерью. Милиция задержала угонщика в тот же день, девочка не пострадала.

Инцидент произошёл днём 4 октября в центре города.

31-летний мужчина угнал припаркованный у кондитерского магазина «Лексус», в котором находилась дочь владелицы автомобиля.

Как сообщил пресс-секретарь Ошского УВД Замир Сыдыков, подозреваемый украл автомобиль из-за финансовых трудностей и не ожидал обнаружить в салоне девочку.

Милиция задержала его в ходе погони в 3 километрах от места угона.

Мужчина не был вооружен, не причинил девочке вреда и не угрожал ей.

В погоне за автомобилем участвовал начальник отдела патрульной милиции Ошского УВД Айжигит Закиров.

Угонщик заключен под стражу, первый судебный процесс пройдёт 6 октября.

Фото иллюстративное

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