Милиция задержала немецкую журналистку и фотографа правозащитной организации, когда они проверяли, используют ли труд бюджетников при уборке хлопка.
Утром 4 октября немецкую журналистку Беттину Зенглинг задержали возле Ташкента.
Вместе с ней правоохранители задержали председателя организации Правозащитный Альянс Узбекистана Елену Урлаеву и фотографа Тимура Карпова.
После того, как узбекские СМИ написали о задержании немецкой журналистки, Беттину Зенглинг отпустили.
Задержанные ежедневно снимали разные хлопковые поля, изучая, используется ли применение принудительного труда при сборе хлопка .
Сбор хлопка в Узбекистане
Правозащитные организации регулярно критиковали власти Узбекистана за принуждение граждан к сбору хлопка. Нередки были случаи использования детского труда на полях.
Хлопок — один из важнейших источников экспорта в Узбекистане. Страна занимает шестое место по производству хлопчатника в мире, поэтому для его выращивания власти насильно привлекали около 1 млн человек ежегодно.
После прихода к власти президента Шавката Мирзиеёва в стране запретили привлекать к сбору хлопчатника сначала детей, а потом учителей, студентов и врачей.
Однако независимые СМИ и правозащитники отмечают, что несмотря на запреты, в Узбекистане продолжают принуждать людей к работам по сбору хлопка.
В конце сентября 2017 года в издание «Озодлик» поступила информация, что такие случаи зарегистрировали в пяти областях страны.
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