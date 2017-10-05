Узбекского правозащитника Азама Фармонова, который провел в заключении 10 лет, освободили. Мужчину в 2006 году обвинили в вымогательстве и приговорили к 9,5 годам лишения свободы, а после — продлили срок.

Об освобождении правозащитника Азама Фармонова сообщила его жена Озода Якубова.

Узбекистанского правозащитника Фармонова в 2006 году приговорили к 9,5 годам лишения свободы в колонии по обвинению в вымогательстве.

В мае 2016 года, перед окончанием первого срока заключения, власти продлили его еще на пять лет.

За все годы его заключения к Фармонову ни разу не применили амнистию

Международные и местные правозащитные организации заявляли, что дело против Фармонова сфабриковано.

По словам жены правозащитника Озоды, ее муж регулярно встречался с пытками со стороны сотрудников колонии.

В 2016 году немецкая правозащитная организация «Узбекско-Германский Форум» сняла фильм про Фармонова, основанный на рассказах его жены.

Посольство США в Ташкенте поприветствовало освобождение правозащитника.

В заявлении диппредставительства говорится, что это связано с «приверженностью президента Мирзиёева к укреплению прав человека».

«Мы приветствуем эти позитивные шаги и надеемся, что они сигнализируют о предстоящем освобождении и других заключенных и о более открытом отношении к гражданскому обществу», — сообщает посольство Соединенных Штатов.

«Позитивные изменения» в Узбекистане

Правозащитные организации отмечают, что с приходом к власти президента Шавката Мирзиеёва в Узбекистане начали происходить «позитивные изменения» .

Спустя два месяца его президентства, Мирзиёев начал освобождать политзаключенных, которые находились в тюрьме многие годы.

На свободу вышел независимый журналист Мухаммад Бекжан, которого держали в тюрьме с 1999 года по «сфабрикованным обвинениям».

Также Мирзиёев освободил оппозиционного активиста Самандара Куканова, который просидел в тюрьме 23 года, и одного из первых банкиров страны Рустама Усмонова, который провел в тюрьме 19 лет за критику власти Каримова.

Тем не менее в своем отчете организация Human Rights Watch пишут, что несмотря на освобождение политзаключенных, еще рано говорить о существенных реформах.

«Эти освобождения были проведены таким образом, что никто не стал задавать никаких вопросов о том, за что вообще люди туда попали», — отмечается в отчете.

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