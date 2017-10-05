Алматинский зоопарк выкупил львенка у частного лица за 1 млн тенге (почти 3 тысячи долларов). По словам руководства парка, животное серьезно болеет из-за того, что его использовали в коммерческих фотосессиях и не ухаживали за ним.

Животное выкупили два месяца назад, все это время он находился на интенсивном лечении. По словам руководства зоопарка Алматы, сейчас львенок по имени Алишка поправляется, однако все еще слаб.

В зоопарк Алишку передали 3 октября, теперь он будет жить в городском зверинце.

«Сейчас он значительно набрал в весе и чувствует себя гораздо лучше, но всё же очень слаб. Будем бороться за его здоровье», — сказал директор зоопарка Ержан Еркинбаев.

Раньше львенка использовали в коммерческих целях на фотосессиях. В течение полугода он переходил от одного фотографа к другому. По словам Еркинбаева, прежние владельцы не ухаживали за животным.

После того, как его выкупили, сотрудники зоопарка обнаружили, что львенок страдает от множества заболеваний.

«У Алишки развитый рахит, перелом бедра, в три раза увеличена печень, интоксикация органов, под корень выстрижены когти», — говорит директор зоопарка.

Сотрудники зоопарка долгое время «охотилось» за львенком. Только летом этого года частное лицо смогло выкупить его у фотографов, а затем передать алматинскому зверинцу.

Активисты отправили запросы в природоохранную прокуратуру Алматинской области, однако привлечь прежних владельцев к ответственности пока не удалось.

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