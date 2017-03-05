Правоохранительные органы отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу лидера организации «Правозащитный альянс Узбекистана» Елену Урлаеву. Она намеревалась опровергнуть итоги Международной организации труда о том, что в Узбекистане прекращена практика использования рабского труда при сборе хлопка.

О том, что Елена Урлаева находится на принудительном лечении в Ташкентской клинической психиатрической больнице, ее близкие узнали 2 марта.

Спецслужбы Ташкента отправили правозащитницу в психиатрическую больницу 1 марта. По словам Урлаевой, милиционеры избили ее и порвали одежду, чтобы она не смогла пойти на встречу с представителем Всемирного банка и членами Международной организации труда.

«[Милиционеры] На меня составили клеветнический донос, напустили провокаторов. Милиционеры надо мной издевались, они курили мне в лицо, оскорбляли, и, в итоге, вызвали психиатрическую бригаду», – поделилась она.

Правозащитница утверждает, что ее изолировали для того, чтобы она не поднимала вопрос о жертвах хлопкового рабства в Узбекистане. Перед тем, как ее насильно госпитализировали, она должна была встретиться с представителем международной организации, предположительно, из Всемирного Банка.

Всемирный Банк сотрудничает с Международной организацией труда (МОТ) в Узбекистане и следит за недопущением детского и принудительного труда в стране. Организации запустили в Узбекистане ряд программ, призванных помочь стране отойти от хлопководства.

Правоохранительные органы не в первый раз отправляют Елену Урлаеву на принудительное лечение. Ее насильно госпитализировали в 2001, 2005, 2012 и 2016 годах

В марте 2016 года ее держали в городской психбольнице Ташкента почти три месяца и выпустили только из-за давления международных правозащитных организаций.

Сколько времени Елене Урлаевой придется провести в психиатрической больнице на этот раз – неизвестно.

Представитель ПАУ (Правозащитный альянс Узбекистана) Шухрат Рустамов считает, что Урлаеву изолировали специально в период подведения итогов работы международных организаций.

«Власти не хотят выносить сор из избы, вот Елена и оказывается в “психушке”», – уверен Рустамов.

Журналистка Малохат Эшанкулова возмущена ситуацией с Урлаевой. Она вместе с Еленой работает в правозащитной группе «Бесстрашные» и проводит независимый мониторинг условий труда во время сбора хлопка.

На встрече с международными организациями они должны были выступить с критикой заявлений о том, что хлопковая кампания прошла «значительно мягче».

Малохат надеялась, что новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев не будет использовать методы давления на правозащитников, которые применялись при Исламе Каримове.

Во время правления Каримова насильная госпитализация в психбольницу была одним из способов борьбы с правозащитниками

Новый президент Узбекистана стремиться показать демократичность своего правления. По его указанию были амнистированы некоторые политзаключенные. После 18-летнего срока заключения был освобожден редактор оппозиционной газеты «Эрк» Мухаммад Бекжан.

В ноябре 2016 года власти Узбекистана также освободили политзаключенного Самандара Куканова. Он провел за решеткой 23 года и пять месяцев.

Однако в заключении остаются еще множество политзаключенных. Правозащитная организация Хьюман Райтс Вотч считает, что в тюрьмах Узбекистана по политическим мотивам отбывают наказание от 7 до 12 тысяч граждан.

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