В Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая (СУАР КНР) запретили передвижение тентованных большегрузов. По соглашению между Китаем и Кыргызстаном подобных ограничений быть не должно.

МИД Кыргызстана направил письмо в СУАР КНР с требованием разъяснить, почему был принят запрет грузовых машин, покрытых тентом. Согласно соглашению между Китаем и Кыргызстаном, никаких ограничений в отношении кыргызских дальнобойщиков быть не должно.

Из-за запрета на кыргызско-китайской границе на пункте Иркештам образовалась пробка из грузовых машин. Иркештам для дальнобойщиков – один из наиболее важных приграничных пунктов. Ежедневно границу проходят около 70 большегрузов.

Большая часть кыргызстанских большегрузов, регулярно совершавших маршруты из Кыргызстана в Китай и обратно, это грузовые автомобили, покрытые тентом.

Профсоюз дальнобойщиков Кыргызстана сообщает, что запрет тентованных большегрузов – это решение, введенное лишь в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, не согласованное с транспортным управлением Китая.

Власти округа требуют, чтобы у большегрузов были металлические крыши – дальнобойщики называют их «сундуками». С таким верхом автомобиль будет весить много больше и тогда у водителей возникнут проблемы на кыргызской границе – из-за ограничений по весу.

Еще одна проблема «сундука» заключается в том, что в него сложно загрузить товар обычным подъемным краном. Придется использовать специализированные китайские автомобили, предназначенные для загрузки и выгрузки товаров.

Представитель профсоюза водителей-дальнобойщиков Кыргызстана Игорь Голубев говорит, что последнее требование китайских властей – не единственный случай давления на кыргызских дальнобойщиков.

«Они не обосновывают это. Может быть, они хотят защитить свой рынок, обезопасить себя от того, что в тентованных машинах могут ввезти преступников, но для этого существует масса процедур: таможенный досмотр, ренген и так далее», – говорит он.

Дальнобойщики не хотят устраивать митинги и перекрывать дороги. Они просят помощи у кыргызских властей.

«Они [власти округа] требуют, чтобы заезжали только цельнометаллические машины. Это сильно повлияет на грузоперевозки. Мы просим правительство Кыргызстана решить этот вопрос побыстрее», – говорит Игорь Голубев.

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