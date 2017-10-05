Два новых Центра обслуживания населения (ЦОН) начнут работать в Бишкеке с 9 октября. В них будут комнаты для матерей с детьми и бесплатный вай-фай.
В пресс-службе Государственной регистрационной службы (ГРС) сообщили, что нынешний ЦОН, который находился в здании старого аэропорта на проспекте Айтматова (Мира), прекращает свою работу с 9 октября из-за переезда. Вместо этого ГРС откроет два новых центра.
Старый ЦОН обслуживал население сразу трех районов Бишкека: Первомайского, Ленинского и Октябрьского. Помимо этого, в здании находилось отделение ЗАГСа Октябрьского и Ленинского районов.
Где можно найти новые ЦОНы?
ЦОН-1 будет расположен на пересечении улиц Медерова и Жукеева-Пудовкина. В нем будут паспортные и регистрационные отделения Первомайского и Октябрьского районов.
ЦОН-2 также останется в микрорайоне Аламедин-1, в здании рядом с пересечением улиц Кольбаева и Чолпон-Атинской.
Для жителей Ленинского района откроют отдельный Центр обслуживания населения под номером 3 на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Боконбаева.
Также центры начнут работать по формату «фронт и бэк-офисов». По данным ГРС, фронт-офисы будут принимать документы, а бэк-офисы проверять их и принимать решения.
«Этот принцип работы позволяет более оперативно и качественно оказывать государственные услуги. Также для удобства граждан, ожидающих своей очереди, установлен бесплатный вай-фай и предусмотрена одна комната для матерей с детьми», — сообщают в пресс-службе ГРС.
Глава ГРС Дастан Догоев поручил найти для ЦОНа новые здания в июле после жалоб граждан на большие очереди.
По теме:
- ГРС найдет новые здания для центров обслуживания населения из-за очередей
- Новым главой ГРС стал 30-летний Дастан Догоев
- Глава ГРС Тайырбек Сарпашев ушел в отставку
- С какими проблемами столкнулись иностранцы при регистрации в Кыргызстане