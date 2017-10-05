Два новых Центра обслуживания населения (ЦОН) начнут работать в Бишкеке с 9 октября. В них будут комнаты для матерей с детьми и бесплатный вай-фай.

В пресс-службе Государственной регистрационной службы (ГРС) сообщили, что нынешний ЦОН, который находился в здании старого аэропорта на проспекте Айтматова (Мира), прекращает свою работу с 9 октября из-за переезда. Вместо этого ГРС откроет два новых центра.

Старый ЦОН обслуживал население сразу трех районов Бишкека: Первомайского, Ленинского и Октябрьского. Помимо этого, в здании находилось отделение ЗАГСа Октябрьского и Ленинского районов.

Где можно найти новые ЦОНы?

ЦОН-1 будет расположен на пересечении улиц Медерова и Жукеева-Пудовкина. В нем будут паспортные и регистрационные отделения Первомайского и Октябрьского районов.

ЦОН-2 также останется в микрорайоне Аламедин-1, в здании рядом с пересечением улиц Кольбаева и Чолпон-Атинской.

Для жителей Ленинского района откроют отдельный Центр обслуживания населения под номером 3 на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Боконбаева.

Также центры начнут работать по формату «фронт и бэк-офисов». По данным ГРС, фронт-офисы будут принимать документы, а бэк-офисы проверять их и принимать решения.

«Этот принцип работы позволяет более оперативно и качественно оказывать государственные услуги. Также для удобства граждан, ожидающих своей очереди, установлен бесплатный вай-фай и предусмотрена одна комната для матерей с детьми», — сообщают в пресс-службе ГРС.

Глава ГРС Дастан Догоев поручил найти для ЦОНа новые здания в июле после жалоб граждан на большие очереди.

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