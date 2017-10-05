Издание «Спутник» опубликовало видео с камеры наблюдения на Аллее молодежи, на котором запечатлено, как стекло из инсталляции «Очки. Точка зрения» выпадает само. В милиции Бишкека сообщили, что версия о вандализме не подтвердилась.

В пресс-службе милиции Бишкека сказали Kloop.kg, что никто не портил арт-объект «Очки. Точка зрения».

«Сотрудники милиции выезжали на место и выяснили, что эти “очки” никто не ломал. В первый раз стекло выпало из-за старости, а потом видимо их плохо прикрепили и из-за этого оно повторно выпало», — сказали в милиции.

Инсталляция ломалась трижды в течение сентября. В первый раз 18 сентября это вызвало общественное возмущение и милиция разыскивала предполагаемых вандалов.

После этого арт-объект ломался 22 сентября и 1 октября. Мэрия трижды ремонтировала инсталляцию, после чего заявила, что не будет больше реставрировать арт-объект, потому что он не находится на балансе города.

Очки высотой в два метра были установлены арт-группой DOXA в июле 2016 года. Если стоять напротив очков и смотреть сквозь них, можно увидеть висящую в воздухе надпись «Чтобы защищать свои права, нужно их знать».

Надпись нанесена на кыргызском и русском языках — очки помогают увидеть текст с правильного ракурса.

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