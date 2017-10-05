Институт омбудсмена объявил тендер о покупке внедорожника за 1,5 млн сом. Весной журналисты Kloop.kg обнаружили, что у здания института на тротуаре около года стоит брошенный внедорожник «Тойота Лэнд Крузер». В ведомстве тогда объяснили, что у них нет средств, чтобы пользоваться джипом.

На сайте госзакупок опубликован тендер о покупке внедорожника за 1 миллион 576 тысяч сомов аппаратом омбудсмена.

По условиям тендера, автомобиль должен быть доставлен к зданию ведомства до 1 декабря. Какой именно внедорожник нужен ведомству, не уточняется, однако цвет машины должен быть «серым, серебристым или белым».

Весной этого года журналисты Kloop.kg обнаружили, что на тротуаре у здания Института омбудсмена долгое время стоит брошенный внедорожник «Тойота Лэнд Крузер».

Позже выяснилось, что машина около года стояла посреди тротуара и мешала пешеходам, нарушая правила дорожного движения.

В ведомстве журналистам Kloop.kg сообщили, что автомобиль принадлежит им, однако, у них нет средств на то, чтобы пользоваться внедорожником.

По словам омбудсмена Кубата Оторбаева, автомобиль был куплен на средства спонсоров в 2013 году, но у него «истек срок годности» и он подлежал списанию.

На этой машине ездил занимавший тогда пост омбудсмена Турсунбек Акун.

После обращения журналистов патрульная милиция перевезла машину на спецстоянку. Внедорожник перешел в распоряжение Фонда управления госимуществом.

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