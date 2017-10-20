МВД Казахстана сообщило, что 685 граждан Кыргызстана привлечены к административной ответственности за нарушение правил регистрации.

Министерство внутренних дел Казахстана сообщило, что провело «поквартирные и подворные» обходы и выявило более 5 тысяч нарушений правил регистрации по временному или постоянному месту жительства.

По данным ведомства, оштрафованы 685 граждан Кыргызстана за нарушение правил регистрации. Однако какова сумма штрафа не уточняется.

Также 1713 человек были выдворены или им сократили сроки пребывания в Казахстане. В ведомстве не уточнили входят ли в их число кыргызстанцы.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что власти Казахстана проводят операцию «Нелегал-2017», в ходе которой задерживают кыргызстанцев. Задержания связывали с речью Атамбаева 7 октября, во время которой он негативно отозвался о властях Казахстана.

МВД Казахстана позже опровергло эту информацию заявив, что операция направлена не только на кыргызстанцев.

«Органами внутренних дел никаких специальных мероприятий в отношении граждан Кыргызстана не проводится», — заявили тогда в пресс-службе МВД Казахстана.

В ходе операции «Нелегал-2017» правоохранители привлекли к административной ответственности за нарушение правил пребывания в стране около 12 000 иностранцев.

Операция проводится с 4 октября этого года с целью борьбы с нелегальными мигрантами в Казахстане.

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