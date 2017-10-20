«Как и почему я ворую в магазинах?» История одной кыргызстанки

Эта история написана от лица анонимной кыргызстанки. Публикуя ее, редакция не одобряет и не осуждает действий героини, а лишь показывает иное мнение о традиционном убеждении, что воровать — это плохо. Внимание: Тайное присвоение чужого имущества стоимостью до 100 сомов влечет за собой административную ответственность, а свыше 100 сомов — признается преступлением.

Я выношу из магазинов еду, одежду и все, что мне по силам унести. Часть раздаю друзьям, остальное забираю себе. Меня не волнует осуждение, и одобрений я тоже не жду. Просто хочу рассказать, как и почему я это делаю.

Порой удается вынести по пять бутылок моего любимого оливкового масла за день из одного и того же магазина. Или кремов на 800 сомов за раз. Однажды я просто зашла в магазин одежды, выбрала рюкзак без защитного тэга (та самая маленькая штука, которая заставляет звенеть рамку на выходе из магазина при попытке пронести вещь через них), надела его на себя и вышла. До сих пор пользуюсь этим рюкзаком.

Добычу я засовываю в сумку, под одежду или просто кидаю в карман. Долгое время для меня были проблемой защитные теги, но я научилась их снимать подручными средствами.

Я начала это делать не так давно — меньше года назад. Почти все, кого я знаю, хотя бы раз взяли что-то из магазина, не заплатив, или задумывались о том, чтобы сделать это. Так что не знаю, почему до меня эта мысль дошла только недавно.

Первой моей сознательной кражей, как и у многих, была жвачка из супермаркета. Зашла туда как обычно за продуктами и увидела на полке жвачку с необычным вкусом. Стоила она недорого — около 25 сомов. Денег у меня с собой было достаточно. Но я не была уверена, понравится ли мне этот вкус, и поняла, что не хочу платить за нее, если потом просто выброшу.