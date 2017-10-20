«Как и почему я ворую в магазинах?» История одной кыргызстанки

Эта история написана от лица анонимной кыргызстанки. Публикуя ее, редакция не одобряет и не осуждает действий героини, а лишь показывает иное мнение о традиционном убеждении, что воровать — это плохо. Внимание: Тайное присвоение чужого имущества стоимостью до 100 сомов влечет за собой административную ответственность, а свыше 100 сомов — признается преступлением.
Я выношу из магазинов еду, одежду и все, что мне по силам унести. Часть раздаю друзьям, остальное забираю себе. Меня не волнует осуждение, и одобрений я тоже не жду. Просто хочу рассказать, как и почему я это делаю.
Порой удается вынести по пять бутылок моего любимого оливкового масла за день из одного и того же магазина. Или кремов на 800 сомов за раз. Однажды я просто зашла в магазин одежды, выбрала рюкзак без защитного тэга (та самая маленькая штука, которая заставляет звенеть рамку на выходе из магазина при попытке пронести вещь через них), надела его на себя и вышла. До сих пор пользуюсь этим рюкзаком.
Добычу я засовываю в сумку, под одежду или просто кидаю в карман. Долгое время для меня были проблемой защитные теги, но я научилась их снимать подручными средствами.
Я начала это делать не так давно — меньше года назад. Почти все, кого я знаю, хотя бы раз взяли что-то из магазина, не заплатив, или задумывались о том, чтобы сделать это. Так что не знаю, почему до меня эта мысль дошла только недавно.
Первой моей сознательной кражей, как и у многих, была жвачка из супермаркета. Зашла туда как обычно за продуктами и увидела на полке жвачку с необычным вкусом. Стоила она недорого — около 25 сомов. Денег у меня с собой было достаточно. Но я не была уверена, понравится ли мне этот вкус, и поняла, что не хочу платить за нее, если потом просто выброшу.
Я взяла жвачку и зажала ее в ладони вместе с ключами от квартиры. Пробила все остальные продукты на кассе, расплатилась и вышла из магазина — жвачка так и оставалась в руке. Было немного страшно стоять рядом с охранником и кассиршей, зная что я что-то украла. Моим планом на случай провала было сказать, что я просто забыла положить ее на кассу. Достаточно безобидно. Сейчас я понимаю, насколько глупым был тогда мой страх.
Ворую я не только из необходимости, но и по убеждениям. Еда должна быть базовым правом человека. Мы должны иметь право не умереть от голода.
Цены на продукты в супермаркетах завышены, а качество товара оставляет желать лучшего. Не думаю, что хозяев сетей магазинов искренне волнует соблюдение сроков годности и санитарных норм. Много раз я сталкивалась с просроченной едой на полках и перебитой датой изготовления. Владельцев волнует только прибыль, а мы, покупая эту еду, рискуем своим здоровьем.
У меня есть четкие принципы. Я ни разу ничего не украла из маленького магазина или просто у человека. Только у больших сетей. В таком случае крупный капитал не несет серьезного ущерба. А для киоска, принадлежащего семье, любая пропажа ощутима.
Сложно решиться на кражу, когда вокруг полно сотрудников магазина и кажется, что они все за тобой наблюдают. На личном опыте могу сказать: никто кроме охранников даже не пытается следить за покупателями. Работники зала расставляют товар на полках, взвешивают всевозможные салаты и просто заняты собственными мыслями. Кассирши же вообще находятся в трансе, пробивая покупки и отсчитывая сдачу с невероятной скоростью.
Поначалу меня пугали установленные повсюду камеры. Но достаточно просто попытаться представить, как на практике работает охранная служба, чтобы понять, что камеры не могут быть универсальной защитой. В обычном супермаркете их могут быть десятки. Вряд ли за мониторами сидит охранник, способный концентрировать внимание сразу на всех этих камерах. А если рассуждать еще реалистичнее, чаще всего в них вообще никто не смотрит.
Вне зависимости от внимательности человека за мониторами, в любом магазине есть так называемые «слепые зоны» — места, не попадающие в поле зрения камер. Я просто беру любую вещь с полки, иду в такую зону и прячу ее.
Поведение большинства охранников кажется мне смешным. Они стоят целый день у входа в магазин, бесцельно смотрят в зал и иногда прогуливаются по нему. Даже не представляю, насколько им должно быть скучно.
В первый раз меня остановил охранник в одном из супермаркетов. Я стояла у полки с шоколадом и уже держала в руках плитку, которую хотела взять. Из-за угла появился охранник и прошел мимо, окинув меня взглядом. Я дождалась, пока он скроется за стеллажами, и привычным жестом засунула шоколад под куртку, как вдруг он снова появился из-за стеллажей и пошел навстречу мне. Плитки шоколада у меня в руках уже не было. Мы оба все поняли.
Засунуть магазинный товар себе в карман не является преступлением, пока ты не попытаешься уйти, не заплатив. Носить по залу выбранные товары можно в чем угодно, так что он не мог ничего мне сказать. Вместо этого охранник пошел к выходу и встал там. Он ждал меня.
Я решила действовать самым наглым образом и переложила шоколад в задний карман брюк, где его закрывала длинная куртка. Ничего больше не взяв, я направилась к выходу.
Он остановил меня перед самой дверью со словами «Девушка, стойте!» и протянул руки, чтобы ощупать меня. Я была искренне возмущена такой фамильярностью от пожилого мужика и громко попросила не трогать меня, добавив, что сама покажу карманы.
Я начала вытаскивать из куртки все свои вещи. С каждым извлеченным предметом его уверенность таяла на глазах. Когда карманы были опустошены, и стало понятно, что в них нет ничего принадлежащего магазину, он сдавленно произнес: «Но я же видел…» Я изобразила удивление и спросила, что он видел. Вместо ответа он опустил голову и извинился. С победным видом я вышла из магазина, унося их шоколад в заднем кармане штанов.
Если вдруг вас останавливает охранник в магазине, знайте, что он не имеет права вас трогать, и вы можете не соглашаться идти с ним в отдельную комнату, а потребовать вызвать милицию.
Если же у вас может находиться что-то, за что вы забыли заплатить на кассе, то лучше все равно оставаться спокойными, извиниться за забывчивость и оплатить товар. Ни в коем случае нельзя бежать, когда забытый в кармане товар обнаружился. Бегство сделает из неоплаченной вещи 167 статью Уголовного кодекса («Грабеж») – это повлечет за собой гораздо более серьезные последствия, чем просто мелкая кража
Я не виню охранников за их выбор профессии, но и быть солидарной с ними не могу. Что руководит человеком, который встал на сторону магазинных боссов и неустанно ловит людей, которых жизнь заставила воровать еду? Мне искренне непонятно. Еще и за 8000 сомов в месяц.
Много раз слышала, что кражи вычитают из зарплаты сотрудников магазинов. Сильно в этом сомневаюсь. Учитывая масштабы магазинного воровства, от их зарплаты вообще бы ничего не оставалось. Возможно, есть премии за поимку воров или ежемесячный план раскрываемости краж, но это только мои догадки.
Сложно найти более глупую и бесполезную работу, чем быть охранником. И я говорю именно об этом виде занятости — ни в коем случае не о самих людях, работающих охранниками. Они достойны более интересной и важной работы.
Я знаю, что закон не на моей стороне, и кража уголовно наказуема. Под административный кодекс подпадает только мелкое хищение на очень небольшую сумму. Да и права человека у нас не соблюдаются, особенно если это подозреваемый в преступлении. Поэтому просто стараюсь все делать максимально аккуратно.
Ведь человек, укравший батон хлеба, отправляется в тюрьму, а укравший миллионы у собственных сограждан может даже баллотироваться в президенты.
Если бы ситуация в нашей стране кардинально изменилась и человеческая жизнь стала приоритетнее капитала, думаю, я бы перестала воровать.