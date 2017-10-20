Милиция задержала подозреваемого в поджоге трех машин и торгового павильона в селе Маевка Чуйской области.

Представитель пресс-службы МВД Эрнис Осмонбаев сообщил, что милиционеры задержали подозреваемого в поджогах 19 октября.

«Милиционеры обошли все пригородные села, каждый двор. В результате проведенных работ подозреваемый в совершении преступлений задержан в короткие сроки и водворен в изолятор временного содержания», — сказал он.

По факту поджогов уже возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Расследованием занимается ГУВД Чуйской области.

В ночь на 17 октября неизвестный поджег 3 машины в селе Маевка. Один из автомобилей сгорел полностью.

Кроме того, неизвестный поджег торговый павильон, который также сгорел. Он также поджег паласы, которые висели во дворе частного дома, и попытался поджечь дверь еще одного дома.

ГУВД Чуйской области сообщало, что поджоги совершил человек предположительно «с психическим расстройством».

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