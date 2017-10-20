Пограничная служба Кыргызстана сообщила, что на кыргызско-казахской границе нет больших скоплений людей. По данным ведомства, автомобильные заторы сохраняются, однако пропуск автомобилей со стороны казахских пограничников ускорился.

В пресс-службе погранслужбы Кыргызстана сообщили журналисту Kloop.kg, что больших скоплений людей на контрольно-пропускных пунктах на кыргызско-казахской границе нет.

По данным ведомства, на КПП «Ак-Жол» находится около 70 человек и 15 автомобилей.

«Казахские пограничники пропускают чуть быстрее. В течении 15 минут пропускают около 30 человек», — сказали в пресс-службе.

На КПП «Ак-Тилек» сохраняются заторы — пока не могут пересечь границу более 300 большегрузов. По данным погранслужбы, в течение часа пропускают около 10 машин.

По словам представителя погранслужбы, на КПП «Чон-Капка — Автодорожный» скопилось около 50 легковых и грузовых автомобилей.

Бизнес-ассоциации призвали грузоперевозчиков пока не отправлять свои машины на границу во избежание увеличения очередей.

«В целях недопущения увеличения очередей грузовых машин на контрольно-пропускных пунктах просим отечественных предпринимателей-грузоперевозчиков временно воздержаться от пересечения линии государственной границы с Казахстаном до полного решения этого вопроса», — сказано в обращении.

Ситуация на границе стала улучшаться после двусторонних переговоров между правительствами двух стран, которые прошли 18 октября.

Главы двух государств договорились, что физические лица с личным багажом, автобусы с пассажирами и пустые грузовики будут пересекать границу в «облегченном порядке».

Однако вопрос о груженных фурах чиновники пообещали решить в течение пяти дней.

Ухудшение ситуации на границе

Пограничники Казахстана 10 октября перешли на усиленный режим работы, что привело к огромным очередям и многокилометровым пробкам из большегрузов со скоропортящейся продукцией

Казахская сторона также наложила запрет на ввоз молочной продукции пяти кыргызским компаниям.

Свои действия казахские пограничники объяснили «плановой операцией» по поимке террористов и преступников, а также поиском нарушителей, которые не соблюдают фитосанитарные правила.

Ситуация на границе начала усложняться после того, как президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев во время выступления перед учителями 7 октября обвинил власти Казахстана «в любви к Бакиевым», а также в том, что они «разворовывают богатства» страны.

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