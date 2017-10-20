Территориальная избирательная комиссия аннулировала итоги выборов на четырех участках в Сузакском районе Джалал-Абадской области. На этих участках обнаружены расхождения между количеством пришедших избирателей и количеством использованных бюллетеней.

Несовпадение данных на участках 2118, 2119, 2120, 2126 обнаружили наблюдатели «Коалиции за демократию и гражданское общество».

Консультант организации Динара Ошурахунова написала у себя в фэйсбуке, что количество использованных бюллетеней превысило количество людей, которые пришли на участки.

«Наблюдатели Коалиции выявили расхождения в количестве между идентифицированными избирателями и количеством использованных бюллетеней!!! Бюллетеней больше, чем прошедших идентификацию избирателей», — написала она.

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) приняла решение отменить результаты голосования на этих участках.

«Члены избирательной комиссии этих четырех участков должны быть распущены. Материалы об их работе должны быть переданы в соответствующие органы для дачи юридической оценки», — указано в решении ТИК.

Член Центризбиркома Абдыжапар Бекматов сказал в интервью 24.kg, что на этих участках была нарушена процедура голосования.

«Дело в том, что в законе говорится: избиратель, получив чек об идентификации, должен обменять его на бюллетень. В этом и есть несовпадение», — сказал он.

По его словам, остальные ТИКи будут рассматривать заявления и обращения граждан по нарушениям на выборах в ближайшие дни.

Центральная избирательная комиссия 19 октября обнародовала данные ручного подсчета голосов. Результаты не изменились — Сооронбай Жээнбеков также лидирует в гонке, на втором месте Омурбек Бабанов, на третьем — Адахан Мадумаров.

По закону итоги голосования устанавливаются по результатам ручного подсчета голосов.

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