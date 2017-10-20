Одиннадцатилетняя Гитанджали Рао получила звание лучшего молодого ученого за то, что придумала быстрый и недорогой тест для обнаружения свинцовых загрязнений в воде.

Гитанджали Рао вручили сумму в 25 000 долларов за победу на конкурсе молодых ученых Discovery Education.

Рао создала портативное устройство под названием Tethys, датчик которого анализирует воду на наличие загрязнения свинцом. Через связанное с устройством мобильное приложение результаты можно получить практически мгновенно.

Ранее для того, чтобы узнать, загрязнена ли вода, ее образцы приходилось отправлять на дорогостоящий анализ и ждать результатов проверки.

Рао будет улучшать свое изобретение для того, чтобы оно могло выйти на рынок. Она мечтает стать генетиком или эпидемиологом, когда вырастет.

Всего в научном конкурсе было 10 финалистов возрастом от 11 до 14 лет. Среди их изобретений — биоматериал для устранения нефтяных разливов, альтернативные источники энергии, возможное лекарство для лечения Альцгеймера и другие медицинские изобретения.

Компания Discovery Education, которая ежегодно проводит конкурс молодых ученых, также выпускает учебники и мультимедийный контент для школьников, обеспечивая школы США и Британии. Компания, как и телеканал Discovery, входит в медиа-холдинг Discovery Communications.

Фото: Энди Кинг, Discovery Education 3M Young Scientist Challenge

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