Экс-кандидат на пост президента Адахан Мадумаров заявил, что не признает итоги выборов. Политик также объявил о создании национального движения «Я не согласен», в которое могут войти все неравнодушные люди.

Лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров заявил, что не признает итоги президентских выборов, которые прошли 15 октября.

1 Кыргызстандын саясатчылары шайлоо жыйынтыгын тааныган жок. Адахан Мадумаровдун билдирүүсү. NEXT TV түз эфирде. Posted by Next TV on Thursday, October 19, 2017

«Я не то, что не признаю, я пренебрегаю этими выборами. Если я признаю итоги этих выборов — это равносильно тому, чтобы плюнуть в душу сотням тысячам наших граждан, которые находясь за пределами нашей страны были лишены элементарных человеческих прав», — сказал он.

По его словам, несмотря на то, что в России и Казахстане проживает около миллиона граждан Кыргызстана, проголосовать за рубежом смогли только 18,5 тысяч человек.

«Если я буду признавать [итоги выборов] — это будет плевок в лицо, в душу моих соотечественников, чего я не могу сделать. […] Мы каждый раз после выборов говорим: “В истории таких грязных выборов не было”. Но эти выборы переплюнули все предыдущие», — сказал он.

Мадумаров заявил, что на выборах было много нарушений, однако правоохранительные органы не реагировали на них.

Политик обвинил местные власти в том, что они активно сотрудничали с преступными группировками во время выборов. По его словам, это повлияло на итоги голосования.

Он сказал, что планирует создать движение «Я не согласен», в которое могут войти все неравнодушные люди, несогласных с итогами выборов, нынешней властью и системой.

«Все, кто не согласен с тем, что происходит за пределами и внутри нашей страны, я предлагаю объединиться в движение “Я не согласен”», — заявил он.

Глава Центризбиркома заявила после выборов, что голосование прошло спокойно, отмечались отдельные нарушения, но они серьезно не повлияли на результаты.

«Выборы можно считать состоявшимися, они прошли довольно спокойно, очень мало зафиксировано реальных нарушений», — сказала она.

Адахан Мадумаров занял третье место на выборах президента, набрав 6,5% голосов. Всего в выборах участвовали 11 кандидатов.

По теме: