Московский окружной военный суд рассмотрит дело 23-летнего кыргызстанца, которого обвиняют в призывах к терроризму. По версии следствия, он готовил двоих жителей Кировской области к наезду на пешеходов на КамАЗе.

В Московский окружной военный суд передали дело кыргызстанца, которого обвиняют по статьям «Приготовление к теракту», «Содействие террористической деятельности» и «Публичное оправдание терроризма».

По версии следствия, с августа по сентябрь 2016 года он стал призывать к терроризму пользователей социальной сети «ВКонтакте».

По материалам дела, мужчина размещал на своей странице картинки, которые, согласно заключению экспертов, содержали признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к людям, не исповедующим ислам.

Следователи утверждают, что подозреваемый уговаривал двух жителей Кировской области к совершению теракта в Москве. По замыслу, они должны были врезаться в группу пешеходов на грузовике КамАЗ.

Сотрудники правоохранительных органов России по Кировской области задержали его до осуществления плана.

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