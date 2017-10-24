В Чечне старший лейтенант Росгвардии застрелил четырех сослуживцев, после чего был убит. Начата служебная проверка.

Днем 23 октября, около 16 часов, на станице Шелковской в Чечне прямо в казарме Росгвардии старший лейтенант стал стрелять по сослуживцам.

По информации ведомства, он смертельно ранил четырех человек прежде, чем был убит дежурным подразделением.

Росгвардия не сообщает имени нападавшего, причины убийства в казарме также неизвестны.

Следователи проводят служебную проверку, также с служащими в воинской части будут работать психологи.

Похожий инцидент в России произошел всего месяц назад, когда в Амурской области огонь по военнослужащим открыл призывник.

Тогда были убиты трое военных, еще двое пострадали. Сам нападавший также был убит.

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